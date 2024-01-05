В США оценили эффективность БПЛА «Ланцет»

Барражирующий боеприпас «Ланцет» нашел уязвимость в военной стратегии Запада, которая сосредоточена на производстве и использовании дорогостоящей военной техники. Об этом пишет военный эксперт Филип Пилкингтон в материале для газета The National Interest.

«Конфликт на Украине со всей очевидностью показал, что современные боевые действия переживают стремительную товаризацию. Причина отчасти иронична: технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене», — пишет автор.

Под термином «товаризация» Пилкингтон понимает превращение ранее предмета роскоши в повседневный и доступный товар. Автор считает, что эта тенденция коснулась и военного дела, и назвал БПЛА «Ланцет» одним из ярких представителей товаризации.

Пилкингтон пишет, что сравнительно дешевые «Ланцеты» оказались в состоянии эффективно уничтожать дорогостоящую украинскую и поставленную Западом военную технику — артиллерийские орудия, истребители на аэродромах и танки.

До этого американский журнал Militatary Watch Magazine признал, что потери бронетехники на Украине нанесли тяжелый удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.

Ранее Путин заявил, что иностранная техника на Украине «горит за милую душу».