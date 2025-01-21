Российские военные начали бои за полное освобождение ЛНР

После взятия Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) российские военные начали завершающую стадию боев за полное освобождение региона от украинской армии. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, для полного освобождения территории бойцам осталось взять под контроль населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе, а также выбить противника из Белогоровки в Лисичанском округе.

Марочко подчеркнул, что можно говорить о завершающей стадии освобождения ЛНР. Эксперт отметил, что освободительные действия российской армии активно продолжаются в кременских лесах.

До этого Марочко сообщил, что бойцы ВС РФ, продвигаясь в районе взятого под контроль населенного пункта Новоегоровка в ЛНР, начали формировать огневой мешок для находящейся здесь группировки ВСУ. Эксперт добавил, что формирования ВСУ на данном участке фронта оказались «в весьма затруднительном положении».

20 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль Новоегоровку. В боях за этот населенный пункт участвовали солдаты группировки российских войск «Запад».

Ранее бойцы ВС РФ выровняли линию фронта в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.