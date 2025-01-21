Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные начали бои за полное освобождение ЛНР

Марочко: ВС РФ начали завершающую стадию боев за 100% освобождение ЛНР
close
Станислав Красильников/РИА Новости

После взятия Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) российские военные начали завершающую стадию боев за полное освобождение региона от украинской армии. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, для полного освобождения территории бойцам осталось взять под контроль населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе, а также выбить противника из Белогоровки в Лисичанском округе.

Марочко подчеркнул, что можно говорить о завершающей стадии освобождения ЛНР. Эксперт отметил, что освободительные действия российской армии активно продолжаются в кременских лесах.

До этого Марочко сообщил, что бойцы ВС РФ, продвигаясь в районе взятого под контроль населенного пункта Новоегоровка в ЛНР, начали формировать огневой мешок для находящейся здесь группировки ВСУ. Эксперт добавил, что формирования ВСУ на данном участке фронта оказались «в весьма затруднительном положении».

20 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль Новоегоровку. В боях за этот населенный пункт участвовали солдаты группировки российских войск «Запад».

Ранее бойцы ВС РФ выровняли линию фронта в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами