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Стало известно о действиях ВС РФ после взятия Новоегоровки в ЛНР под контроль

Марочко: ВС РФ начали формировать огневой мешок для ВСУ в районе Новоегоровки
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы, продвигаясь в районе взятого под контроль населенного пункта Новоегоровка в Луганской народной республике (ЛНР), начали формировать огневой мешок для находящейся здесь группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Специалист пояснил, что сейчас у Вооруженных сил РФ есть возможность наносить удары по позициям украинских войск в Новосергеевке с двух направлений. Они могут атаковать со стороны населенных пунктов Копанки и Новоегоровка.

«По сути, сейчас формируется так называемый огневой мешок и, если украинские боевики в ближайшее время не покинут район юго-западнее Надии, [они] окажутся в полном окружении», — отметил Марочко.

Эксперт добавил, что формирования ВСУ на данном участке фронта оказались «в весьма затруднительном положении». Тем не менее у украинских солдат еще есть время «запрыгнуть в последний вагон» и предпринять какие-то шаги для удержания позиций.

Как сказал специалист, взяв Новоегровку под контроль, российские подразделения открыли себе выход на западные границы ЛНР. Он выразил уверенность, что теперь продвижение ВС РФ к границе на Сватовско-кременском участке — «это вопрос ближайшей перспективы».

20 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль Новоегровку. В боях за этот населенный пункт участвовали солдаты группировки российских войск «Запад».

Ранее бойцы ВС РФ выровняли линию фронта в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.

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