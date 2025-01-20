Посольство Колумбии связалось с властями РФ из-за сдавшегося в Курской области наемника. Об этом в дипмиссии сообщили РИА Новости.

«Посольство обратилось к российским официальным органам с просьбой предоставить информацию об арестованном колумбийце», — рассказали дипломаты.

Подчеркивается, что информацию о сдаче воевавшего на стороне ВСУ (Вооруженных сил Украины) мужчины колумбийская сторона получила из СМИ.

До этого в Суджанском районе Курской области ВС РФ в плен сдался наемник из Колумбии. В плен российским бойцам сдалась группа солдат Украины, среди них был также колумбийский наемник.

7 января польский пленный наемник рассказал, что принимающим участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ иностранным наемникам рекомендуют не вступать в диалог с жителями Донбасса.

Он добавил, что иностранцы, которые воюют на стороне ВСУ, селятся в квартирах мирных граждан на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе. При этом он признался, что не уверен, что ВСУ получали согласие на аренду у законных владельцев.

Ранее Колумбия впервые выдала своего гражданина РФ для наказания за наркоторговлю.