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В Колумбии связались с властями РФ из-за сдавшегося наемника

Посольство Колумбии связалось с властями РФ из-за сдавшегося наемника
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Global Look Press

Посольство Колумбии связалось с властями РФ из-за сдавшегося в Курской области наемника. Об этом в дипмиссии сообщили РИА Новости.

«Посольство обратилось к российским официальным органам с просьбой предоставить информацию об арестованном колумбийце», — рассказали дипломаты.

Подчеркивается, что информацию о сдаче воевавшего на стороне ВСУ (Вооруженных сил Украины) мужчины колумбийская сторона получила из СМИ.

До этого в Суджанском районе Курской области ВС РФ в плен сдался наемник из Колумбии. В плен российским бойцам сдалась группа солдат Украины, среди них был также колумбийский наемник.

7 января польский пленный наемник рассказал, что принимающим участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ иностранным наемникам рекомендуют не вступать в диалог с жителями Донбасса.

Он добавил, что иностранцы, которые воюют на стороне ВСУ, селятся в квартирах мирных граждан на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе. При этом он признался, что не уверен, что ВСУ получали согласие на аренду у законных владельцев.

Ранее Колумбия впервые выдала своего гражданина РФ для наказания за наркоторговлю.

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