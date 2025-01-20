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В бундесвере заявили об отсутствии мира с Россией

Генерал бундесвера Бодеманн заявил, что между Россией и Германией уже нет мира
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Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Генерал бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24 заявил, что между Россией и Германией уже отсутствует такое понятие, как «мир».

«На мой взгляд, уже давно нет мира», — сказал он.

Он также отметил, что из-за геостратегического положения Германии в центре Европейского континента она будет играть ключевую роль в случае потенциального военного конфликта с Россией.

18 января возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при немецком минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг предупредил об угрозе для НАТО из-за того, что Россия «перевооружается» сверх того, что необходимо для боевых действий на Украине. По его мнению, нет уверенности в том, что РФ не готовит нападение на страны НАТО, а «Москва явно создает для этого предпосылки».

Ранее стало известно, во сколько обойдется «щит» НАТО против России.

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