В Германии предупредили об угрожающем НАТО военном потенциале России

Возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при немецком минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг в материале Die Welt предупредил об угрозе для НАТО из-за того, что Россия «перевооружается» сверх того, что необходимо для боевых действий на Украине.

«У российской армии каждый месяц становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников. Производство растет, запасы на складах растут», — сказал военный эксперт.

По его мнению, нет уверенности в том, что РФ не готовит нападение на страны НАТО, а »Москва явно создает для этого предпосылки».

Источники в силовых структурах рассказали изданию, что Россия восполняет потери в живой силе и технике, а в некоторых областях копит резервы.

На этой неделе глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал призыв к войне призывом к миру. Он сказал, что, если члены блока будут лучше готовиться к сдерживанию своих врагов, снизится вероятность, что те нападут.

Ранее стало известно, во сколько обойдется «щит» НАТО против России.