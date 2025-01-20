Самым массовым оружием украинского конфликта является стрелковое. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«На втором месте — беспилотники разного назначения. Они вошли в обиход и наших войск, и войск противника. На третьем месте идет артиллерия», — добавил он.

До этого сообщалось, что специалисты российского «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) разобрали и изучили трофейный дрон Вооруженных сил Украины «Баба Яга». Российские специалисты смогли узнать координаты места сборки дрона, а также цепочку поставок его комплектующих. Устройство попало на фронт не сразу — оно долго находилось в Восточной Европе и на Украине.

Модели сельхоздронов «Баба Яга» обычно переносят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.

Ранее в США раскрыли, что поможет России завершить украинский конфликт на своих условиях.