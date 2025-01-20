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При обстреле села в Херсонской области погибли два человека

Два человека погибли и 17 ранены при обстреле села Бехтеры в Херсонской области
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Stringer/Reuters

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Бехтеры в Херсонской области погибли два человека, ранения получили еще 17 жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо, передает РИА Новости.

Сообщается, что удар кассетными боеприпасами пришелся возле школы в момент, когда дети и учителя подходили на занятия, в результате атаки трое детей оказались в тяжелом состоянии.

Также в результате атаки ранения получили два охранника и директор учебного заведения. Их госпитализировали. Кастюкевич добавил, что пострадавшим оказывают помощь, при необходимости их направят на лечение в Москву.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

В июле 2023 года США приняли решение о передаче Украине своих кассетных боеприпасов.При этом Украина письменно подтвердила отказ от ударов по РФ кассетными бомбами.

В октябре 2023 года ООН на заседании СБ призвала прекратить применять кассетные бомбы на Украине.

Ранее украинский дрон атаковал многоквартирный жилой дом в Каховке.

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