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Стягивание техники ВСУ к Судже связали с будущими действиями Трампа

Капитан Дандыкин: ВСУ хотят удержать Суджу до разговора Трампа с Путиным
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские войска стягивают военную технику к курскому городу Судже, чтобы попробовать удержать населенный пункт до того, как избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поговорит с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в беседе с aif.ru заявил капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

«Украинская армия постарается удержаться в Судже после инаугурации. <...> Все это время они будут стараться держаться на Курском направлении, в том числе в Судже, потому что это знаковый город с транспортной точки зрения и с точки зрения логистики», — объяснил военный.

При этом Дандыкин подчеркнул, что украинской армии вряд ли удастся продвинуться дальше в регионе, потому что инициатива на поле боя принадлежит ВС РФ.

19 января SHOT сообщил, что в Курской области было замечено масштабное передвижение натовской техники ВСУ. По данным журналистов, сейчас в районе города Суджа украинские войска формируют три батальонные тактические группы.

Кроме того, на территорию российского региона прибыло одно из самых элитных подразделений украинской армии — 73-й полк ССО Украины, бойцы которого ранее пытались высадиться на островах в Херсонской области.

Ранее Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в Курской области.

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