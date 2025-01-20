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Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: потери ВСУ в Курской области превысили 53 тысяч человек
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боевых действий в Курской области с августа 2024 года потеряли более 53 330 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, украинские войска лишились 308 танков, 236 боевых машин пехоты, 175 бронетранспортеров, 1 581 боевой бронированной машины, 1 565 автомобилей, 378 артиллерийских орудий, 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другой техники.

19 января Telegram-канал SHOT сообщил, что в Курской области было замечено масштабное передвижение натовской техники ВСУ. По данным журналистов, сейчас в районе города Суджа украинские войска формируют три батальонные тактические группы. Кроме того, на территорию российского региона прибыло одно из самых элитных подразделений украинской армии — 73-й полк ССО Украины, бойцы которого ранее пытались высадиться на островах в Херсонской области.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что более ста домов получили повреждения в Курской области из-за атак ВСУ.

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