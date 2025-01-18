Топ-менеджера украинского банка уличили в финансировании ВС РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) уличила топ-менеджера одного из крупнейших банков страны в финансировании ВС РФ и задержала его. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Глава IT-отдела неназванного банка, по формулировке украинских властей, «регулярно перечислял свои деньги на нужды группировок России».

У мужчины был паспорт РФ, который обнаружили при обыске. По данным СБУ, он перечислял свои средства ВС РФ через криптовалютную биржу. Его подозревают в государственной измене, за это ему грозит от двенадцати до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией или без конфискации имущества. Сейчас мужчина уже арестован.

До этого на Украине арестовали семь самолетов компании Brazaline LTD, связанной с олигархом Игорем Коломойским (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Ориентировочная стоимость изъятых из-за неуплаты компанией налогов трех Boeing 737-800, одного Boeing 737-900 и трех Embraer 190 составила $40 млн.

Ранее депутат Рады Безуглая назвала главное условие для перемирия с Россией.