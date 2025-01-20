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Стало известно о генерале с литовской фамилией, спасшем битву за Артемовск

«Царьград»: российского генерала Груниса начали называть маршалом Победы
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Inna Varenytsia/Reuters

Российский генерал Антон Грунис фактически спас битву за город Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР), в связи с чем его начали называть будущим маршалом Победы. Об этом пишет «Царьград».

По информации издания, мужчина получил звание генерал-майора 2 мая 2024 года. До этого он был командиром четвертой мотострелковой бригады в составе второго гвардейского Луганского армейского корпуса.

Как рассказал недавно вернувшийся с фронта первый министр государственной безопасности ДНР и политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, Антон Грунис не побоялся взять на себя ответственность за ход боевых действий в Артемовске в самый критический момент. В результате он смог наилучшим образом организовать командование, внеся большой вклад во взятие города под контроль.

Из материала следует, что благодаря этому мужчина завоевал уважение со стороны других российских военнослужащих. Андрей Пинчук предсказал Антону Грунису блестящую карьеру в качестве боевого командира.

В свое время заслуги генерала оценил даже президент РФ Владимир Путин.

«Я разговаривал с командиром одной из бригад <...>: человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет блестяще», — сказал глава государства.

21 мая 2023 года пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли Артемовск под полный контроль. Незадолго до этого в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено водружение российского флага над городом.

Ранее военному, одолевшему украинского бойца в рукопашной схватке, присвоили звание Героя России.

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