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Участника СВО из Тюмени осудили за дезертирство

72.RU: дезертировавшего контрактника из Тюмени лишили свободы на шесть лет

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Anelo/Shutterstock

Контрактника из Тюмени, который принимал участие в специальной военной операции (СВО), приговорили к шести годам лишения свободы за дезертирство. Об этом пишет 72.RU.

В материале отмечается, что на скамье подсудимых оказался некий Камиль К. Мужчина подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился на фронт, но впоследствии самовольно оставил службу и уехал из страны.

По информации журналистов, дезертира задержали в апреле 2024 года в Казахстане. Его взяли под стражу в Астане и затем доставили в Приозерск.

«Оттуда уже вывезли в РФ, в Омск. Он признал свою вину», — рассказали знакомые осужденного мужчины.

28 августа в Республике Хакасия военный суд приговорил мобилизованного Дениса Тазикова к 6,5 года лишения свободы за самовольное оставление места службы. В пресс-службе инстанции рассказали, что солдат покинул часть в декабре 2022 года.

После этого он прибыл в неназванный поселок и жил там в течение 1,5 года. Однако в апреле текущего года мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Республике Саха (Якутия) задержали 26 бойцов, сбежавших из воинских частей.

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