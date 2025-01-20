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ВСУ не доходят до линии фронта в Курской области из-за тактики военных РФ

SHOT: в Курской области ВС РФ уничтожают группы ВСУ на подходе к линии фронта
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские операторы беспилотников применяют новую тактику в Курской области, совершая налеты на группы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся стать подкреплением. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В результате действий российских военных прибывающие резервы ВСУ не могут добраться до линии боевого соприкосновения (ЛБС) и сменить измотанных сослуживцев. Это в свою очередь ведет к большим потерям в рядах украинских войск.

19 января Telegram-канал SHOT сообщил, что в Курской области было замечено масштабное передвижение натовской техники ВСУ. По данным журналистов, сейчас в районе города Суджа украинские войска формируют три батальонные тактические группы. Кроме того, на территорию российского региона прибыло одно из самых элитных подразделений украинской армии — 73-й полк ССО Украины, бойцы которого ранее пытались высадиться на островах в Херсонской области.

18 января Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 210 бойцов в Курской области. Помимо потерь в живой силе, украинские военные лишились бронетранспортера, а также девяти автомобилей и двух минометов. Кроме того, российские войска уничтожили вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов украинской армии.

Ранее медик рассказал о сотнях раненных бойцов в Курской области.

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