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Медик рассказал о сотнях раненных бойцов в Курской области

ТАСС: медик из «Ахмата» спас 300 раненых бойцов в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Медик отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с позывным «Сирота» рассказал, как с начала вторжения ВСУ в Курскую область спас жизнь более чем 300 раненым солдатам. Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал, что в его задачи входит организация поэтапной эвакуации раненых. На первом этапе раненый боец по возможности должен отойти с передовой на место, куда может проехать эвакуационная группа. Там ему оказывают первую помощь и отвозят на пункт стабилизации, где «Сирота» предоставляет уже более квалифицированную помощь.

«Все раненые, которые ко мне попадали, даже в тяжелейшем состоянии, от меня уезжали живыми на операционный стол, на дальнейший этап эвакуации», — отметил Сирота.

Он добавил, что ВСУ постоянно атакуют группы эвакуации с беспилотников, поэтому медикам тоже приходится отбиваться штатным оружием.

Накануне утром в Курской области заметили масштабное передвижение натовской техники ВСУ. По данным SHOT, сейчас в районе города Суджа ВСУ формируют три батальонные тактические группы. Кроме того, на территорию российского региона прибыло одно из самых элитных подразделений украинской армии — 73-й полк ССО Украины, бойцы которого ранее пытались высадиться на островах в Херсонской области.

Ранее сапер рассказал о заминированных ВСУ «мяукающих» шкафах.

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