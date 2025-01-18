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ВСУ за сутки потеряли более 200 военнослужащих в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 210 военнослужащих в Курской области
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Stringer/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились более 210 бойцов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо потерь в живой силе, противник лишился бронетранспортера, а также девяти автомобилей и двух минометов. Российские войска также уничтожили вражеский пункт управления БПЛА.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов украинской армии.

Всего с начала боевых действий в Курской области противник лишился более 52660 военнослужащих. На поле боя были уничтожены 304 вражеских танка и 231 боевая машина пехоты.

Недавно офицер запаса из ДНР Александр Матюшин высказал опасения по поводу возможной провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России, приуроченной к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Это связано с тем, что украинские войска всячески стараются показать Западу свои успехи на фронте, поскольку от этого зависит дальнейшее оказание финансовой помощи Украине, отметил эксперт.

Ранее бывший полковник объяснил темпы продвижения ВС РФ в Курской области.

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