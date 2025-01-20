Российские военные с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, оперативные действия проводились на Харьковском направлении. Операция проводилась батальоном «Ваха» спецназа «Ахмат» совместно со СКАД 607 «Горец». Бойцы смогли обнаружить несколько точек дислокации ВСУ и нанесли поражающий удар.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удар по городу Богодухову в Харьковской области, в котором собираются подразделения ВСУ перед отправкой на поле боя. По его словам, в населенном пункте зафиксировали «хороший прилет».

Как рассказал координатор подполья, в этом месте находятся стрельбище и большая автомобильная стоянка, которую украинские солдаты используют для отработки навыков вождения. Еще здесь есть склады, построенные во времена Советского Союза.

Ранее российский дрон одним ударом уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку в Сумской области.