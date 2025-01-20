Офицер Вооруженных сил Украины привозил ребенка на передовую на Донецком направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС России.

Он рассказал, что российские военные увидели внедорожник ВСУ с командным составом. Расчет решил ликвидировать автомобиль противника, но из внедорожника выскочили два человека.

Источник агентства вспоминает, что водитель отбежал от машины и упал недалеко, а офицер вышел с ребенком на руках и повернулся лицом к приближающемуся беспилотнику. Оператор дрона увидел ребенка и успел в последний момент отвернуть летательный аппарат.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военнослужащие нанесли удар по городу Богодухову в Харьковской области, в котором собираются подразделения ВСУ перед отправкой на поле боя. По его словам, в населенном пункте зафиксировали «хороший прилет».

Ранее российский дрон одним ударом уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку в Сумской области.