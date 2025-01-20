Названо оружие, из которого ВСУ обстреляли школу в Херсонской области

Удар по школе в селе Бехтеры, расположенном в Скадовском районе Херсонской области, был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Владимира Сальдо.

«По уточненным данным, удар по школе в селе Бехтеры украинская армия нанесла с помощью <...> РСЗО HIMARS с суббоприпасами DPICM», — говорится в заявлении.

Утром 20 января военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли школу в селе Бехтеры. Как рассказал член Совета Федерации РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич, атаку зафиксировали в 8:20 мск. В это время дети шли на занятия.

Парламентарий уточнил, что в результате удара пострадали шесть человек — три ребенка, директор образовательного учреждения и два охранника. Их всех доставили в больницы.

Впоследствии губернатор региона в своем Telegram-канале сообщил, что число пострадавших выросло до 13. Среди них есть двое детей, состояние которых оценивается как тяжелое. Более того, по словам Сальдо, нескольких граждан спасти не удалось.

Ранее дрон ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом в Херсонской области.