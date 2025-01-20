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Российский разведчик рассказал об офицере ВСУ, который прикрывался ребенком

РИА Новости: офицер ВСУ привез на передовую ребенка и прикрылся им от дрона
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Донецком направлении зоны СВО один из украинских офицеров привез с собой на передовую ребенка. Об этом РИА Новости рассказал начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты Вооруженных сил РФ.

По словам разведчика, однажды беспилотник обнаружил внедорожник командного состава ВСУ, и российские солдаты решили его уничтожить. Однако в машине был детектор, обнаруживший дрон.

«Из автомобиля выскочили двое. Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер вышел с ребенком на руках и повернулся лицом к дрону. Оператор в последний момент успел отвернуть», — рассказал начальник расчета.

До этого жители Суджанского района Курской области рассказали, что чудом выжили при отступлении украинских военных, во время нахождения боевиков на российской территории они подвергались избиениям. По данным Минобороны РФ, ВСУ, отступая из Суджанского района, наносили удары по жилым домам артиллерией и беспилотниками-камикадзе.

Ранее стало известно об опытах украинского медика над жителями Курской области.

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