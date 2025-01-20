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В Минобороны рассказали о мешавшем продвижению российской армии орудии ВСУ

В Курской области уничтожили мешавшее продвижению российских военных орудие ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские солдаты артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили орудие украинской армии, которое мешало продвижению ВС РФ в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.

«В ходе ведения артиллерийской и воздушной разведки в развалинах домов одного из населенных пунктов было обнаружено замаскированное орудие ВСУ, которое постоянно вело огонь по нашим передовым позициям и мешало продвижению наших штурмовых групп», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, после установления точного местоположения орудия, координаты были переданы расчету 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» для ликвидации. Десантники быстро осуществили точный удар по орудию ВСУ, цель была поражена, добавили в ведомстве.

19 января в Курской области заметили масштабное передвижение натовской техники ВСУ. По данным SHOT, сейчас в районе города Суджа ВСУ формируют три батальонные тактические группы. Кроме того, на территорию российского региона прибыло одно из самых элитных подразделений украинской армии — 73-й полк ССО Украины, бойцы которого ранее пытались высадиться на островах в Херсонской области.

Ранее в «Ахмате» рассказали, как ВСУ сбрасывают мины на Курскую область.

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