Глава Брянской области рассказал о ночных атаках ВСУ на регион

Богомаз: над Брянской областью сбили четыре ракеты HIMARS, пострадавших нет

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны сбили над Брянской областью четыре ракеты HIMARS. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Также над территорией области сбили 14 беспилотников самолетного типа. При этом пострадавших и разрушений не зафиксировали.

По данным Минобороны, за ночь над Россией сбили 31 вражеский беспилотник. Помимо Брянской области, шесть дронов сбили в Калужской области, по три над территориями Белгородской и Курской областей, по два — в Рязанской и Орловской областях и один — над республикой Татарстан.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Калужской области сообщили о падении обломков БПЛА на предприятие.