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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Богомаз сообщил об уничтожении украинского дрона над Брянской областью
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Министерство обороны РФ

Над Брянской областью сбили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:10 по московскому времени.

Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений. В настоящее время на месте организована работа экстренных и оперативных служб, добавил он.

Накануне вечером Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что над регионом уничтожили 11 дронов.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что силами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотных летательных аппарата — один на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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