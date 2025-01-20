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Власти Тывы отреагировали на видео избиения контрактников в воинской части

В Тыве начали расследование из-за видео избиения контрактников в воинской части
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РИА Новости

Власти Тывы начали расследование после того, как в сети распространилось видео с избиением контрактников в воинской части перед отправкой на СВО. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Согласно появившейся в пабликах информации, инцидент произошел 16 января в военной части №55115, где контрактников избили с применением электрошокеров перед отправкой в зону боевых действий.

«Виновные лица установлены, в отношении них проводится доследственная проверка», — заявили в правительстве.

Спецпредставитель главы региона по вопросам СВО Тимур Куулар также заявил, что власти решили расформировать четвертый батальон 55115 бригады.

«Кроме того, правительство Тувы взяло на контроль видеообращение матери одного из военнослужащих-срочников, проходящих службу во Владимирской области, по факту нанесения увечий ее сыну сослуживцем», — отмечается в пресс-релизе.

Telegram-канал Baza писал, что пытки и избиения в военной части №55115 начались после того, как раненые штурмовики возмутились из-за возвращения на фронт, когда они еще не оправились от ран.

Ранее полковник полиции, который избил подчиненного за вход без стука, избежал колонии.

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