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Российского контрактника избили в зоне СВО за неправильное заполнение документов

«Осторожно, новости»: в зоне СВО командир избил контрактника из-за документов

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Станислав Красильников/РИА Новости

Челябинского контрактника Артура Б., служащего в зоне проведения специальной военной операции (СВО), избили, обвинив в неправильном заполнении документов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказал 29-летний потерпевший, в мае он отправился добровольцем на СВО и уже в июне получил ранения, попав под обстрел из миномета. После выписки его отправили под поселок Корсунь — на передовую.

В обязанности мужчины входило в том числе и заполнение документов. Вечером 25 сентября к Артуру подошел командир бронегруппы и заявил, что солдат ошибся при заполнении бумаг, допустив перерасход топлива.

Офицер зарядил ружье и потребовал от военного следовать за ним, пригрозив выстрелить. Тот отказался, тогда командир, по словам Артура, начал его бить кулаками по голове, а затем пообещал сделать так, что его не станет.

В итоге Артур связался с адвокатом по военному праву и написал заявление в Следственный комитет по поводу случившегося.

До этого сообщалось о случае в Великом Новгороде, где сотрудник отбора на военную службу пытался убедить россиянина отдать ему 100 тысяч рублей, чтобы откосить от армии. Последний обратился в полицию, и злоумышленника оштрафовали.

Ранее стало известно о задержании в СВО бывшего мэра Сочи.

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