В трех городах Украины слышны взрывы

На Украине взрывы произошли в Харькове, Херсоне и Кривом Роге

Взрывы произошли в украинских городах Харьков и Кривой Рог, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Об этом пишут местные СМИ.

По информации агентства «РБК-Украина», вражеские беспилотники были замечены в Кировоградской и Днепропетровской областях республики.

Украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на своего корреспондента уточняет, что взрывы в Харькове произошли за пределами города.

Накануне вечером взрыв был зафиксирован в Павлограде на востоке Украины. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в регионе, где находится город, — Днепропетровской области — действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.