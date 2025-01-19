Пушилин рассказал о заходах ВС России в Днепропетровскую область

Разведывательные группы Вооруженных сил России периодически заходят в Днепропетровскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, при необходимости разведчики заходят в Красноармейск (украинское название — Покровск) ДНР, а также на территорию Днепропетровской области.

18 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска, войдя в села Котлино и Удачное на западе Донецкой народной республики, перерезали железную дорогу Красноармейск – Днепропетровск, а также трассу между городом и Днепропетровской областью.

В тот же день украинский журналист Юрий Бутусов заявил о неминуемой сдаче Вооруженными силами Украины (ВСУ) Покровска и всей ДНР российским военным, а также о необходимости оборонять теперь уже Днепропетровскую область.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.