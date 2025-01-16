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При атаке дронов в Запорожской области пострадали волонтеры

Балицкий: волонтеры пострадали при атаке дронов ВСУ в Запорожской области
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей, пострадали от атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Пострадавшие от атаки вражеских дронов волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей Васильевского округа, госпитализированы в мелитопольскую больницу», — написал он.

Балицкий рассказал, что поговорил с представителями минздрава региона. Пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии, у них множественные осколочные ранения, в том числе головы и грудной клетки, добавил губернатор.

15 января Балицкий сообщил о «массовом информационном вбросе» со стороны украинских Telegram-каналов о планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа Запорожской области. Он назвал эти сообщения фейком. Ситуация стабильная, добавил глава региона.

Ранее в Запорожской области зафиксировали выброс мазута.

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