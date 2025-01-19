Китай провел финальные испытания нового «загадочного оружия»

В Китае состоялись финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух». Об этом пишет The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на испытателей.

Ученые рассказали, что ракеты выдержали экстремальные тесты на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая.

«Это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21, который в настоящее время проходит летные испытания», — говорится в публикации.

В конце декабря 2024 года Китай показал первый в мире истребитель шестого поколения. Причем не один, а сразу два. Их необычный вид указывает на то, что китайские конструкторы мыслят так же, как американские коллеги, и пытаются сделать самолет как можно менее заметным, но более умным и зорким.

Ранее стало известно, какое место в мире занимает Россия по военной мощи.