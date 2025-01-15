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Стало известно, какое место в мире занимает Россия по уровню военной мощи

Global Firepower назвал Россию второй в мире по уровню военной мощи
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, уступив Соединенным Штатам. Соответствующий рейтинг представлен на официальном сайте компании.

В статистике компании при составлении индекса военного оснащения учитываются порядка 60 факторов, среди которых финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другое. В статистике приняли участие 145 стран мира. В пятерку лидеров вошли США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея.

На сайте отмечается, что ведущие страны не изменились с прошлого года.

До этого журнал National Interest писал, что Россия продемонстрировала свою значительную военную мощь, несмотря на полное финансирование киевского режима со стороны Запада и спровоцированную эскалацию.

Издание отмечает, что у Москвы имеется широкий арсенал современных инструментов для усиления позиций в украинском конфликте. К ним относятся гиперзвуковые ракеты, высокоточное оружие, системы противоракетной обороны, современные танки, бронетехника и беспилотники.

Ранее в России рассказали о задачах для российской армии на Украине в 2025 году.

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