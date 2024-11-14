Командование Вооруженных сил Украины переводит в пехоту профессиональных медиков и специалистов по химической защите. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ежедневно получает многочисленные обращения о том, что профессиональных медиков переводят с военных госпиталей на боевые должности в пехоте.

Власти полностью провалили мобилизацию и вместо обученных людей отправляют тех, которые не имеют никакой соответствующей подготовки.

«Зато, у нас сидят люди с боевым опытом в ТЦК, которые перебирают бумажки», — отметил нардеп.

Кроме того, по словам парламентария, дан приказ отправить на передовую 20 человек из расчетно-аналитического подразделения ВСУ, где всего 70 военнослужащих. Речь идет о подразделении химиков, которые прошли стажировку за границей и их берегли на случай атомной опасности.

В октябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявлял о планах призвать еще 160 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ отправляют поваров на передовую из-за нехватки людей.