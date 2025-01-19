В Курской области сообщили об уничтожении ракеты ВСУ

Над Курской областью уничтожена ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале сообщении оперативного штаба региона.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.

16 января вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области. Экипаж вертолета действовал в составе смешанной тактической группы. Летчики выпустили ракеты по заданным координатам и уничтожили личный состав ВСУ, а также бронированную технику, отметили в ведомстве.

5 января Минобороны РФ сообщало, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение.

Ранее в США указали на большую ошибку украинского командования в Курской области.