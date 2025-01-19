На Украине разоблачили переправлявшую уклонистов группу

Группу, переправившую за границу более 100 уклонистов, разоблачили на Украине

На Украине разоблачили группу, незаконно переправившую за границу более 100 уклонистов и заработавшую на этом свыше миллиона долларов. Об этом сообщил офис генпрокурора в Telegram-канале.

В преступную организацию входили адвокат, сотрудники областной военной администрации и руководители благотворительных фондов и другие лица. Всего в состав группы входили не менее 15 человек.

Накануне офис генпрокурора сообщил, что депутат Верховной рады незаконно переправил за границу 23 человека под видом своих водителей.

По данным следствия, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры в 2022-2023 годах направлял в Госпогранслужбу письма с просьбой разрешить выезд за границу 23 гражданам как «водителям» для его сопровождения.

При этом часть этих лиц выезжала и возвращалась самостоятельно, а трое вообще не вернулись на Украину.

Ранее стало известно, что на Украине ищут более полумиллиона уклонистов.