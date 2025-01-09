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На Украине разыскивают более полумиллиона уклонистов

ВСУ: военкоматы Украины подали в розыск более чем на полмиллиона уклонистов
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Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офицер управления коммуникаций командования сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратив в интервью радиостанции «Киев FM» заявила, что украинские военкоматы подали порядка 500 тысяч заявлений на розыск военнообязанных по подозрению в уклонении от службы.

«Свыше 500 тысяч лиц... были поданы [военкоматами] в розыск для органов полиции», — поделилась она.

До этого министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщал, что французские власти подтвердили, что 55 членов украинской бригады «Анна Киевская» дезертировали во время их подготовки на территории страны.

По словам министра, распространенные украинскими журналистами данные о количестве дезертиров не были подтверждены. Он добавил, что подготовленная французским командованием бригада фактически не участвует в зоне спецоперации. Лекорню подчеркнул, что состав бригады разорвали и отправили в разные участки фронта, однако подготовка военнослужащих производилась исходя их того, что они будут служить в полном составе.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.

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