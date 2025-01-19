СК завел дело о теракте в Суджанском районе в отношении солдат ВСУ

СК возбудил уголовное дело против солдат ВСУ за теракт в Русском Поречном

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинских военных, причастных к теракту в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

По данным ведомства, в январе 2025-го солдаты ВСУ открыли огонь по семи мирным жителям населенного пункта, которые прятались в подвале жилого дома. Спастись россиянам не удалось.

В Следкоме пообещали установить личности преступников и привлечь их к ответственности.

19 января украинский военнопленный Максим Корейко рассказал, что командиры ВСУ приказывали подчиненным взрывать многоквартирные дома в Курахово в ДНР, не проверяя наличие в них мирных жителей.

До этого жители Суджанского района Курской области рассказали, что чудом выжили при отступлении украинских военных, во время нахождения боевиков на российской территории они подвергались избиениям. По данным Минобороны РФ, ВСУ, отступая из Суджанского района, наносили удары по жилым домам артиллерией и беспилотниками-камикадзе.

Ранее стало известно, как боец ВСУ попал в плен, зайдя не в тот подвал.