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Стало известно, как боец ВСУ попал в плен, зайдя не в тот подвал

«РВ»: солдат ВСУ попал в плен в Курской области, когда зашел не в тот подвал
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Павел Лисицын/РИА Новости

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Гоцуленко попал в плен, зайдя не в тот подвал. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В жизни каждого бывает, когда зашел не в тот подвал: армия России поджидает боевиков ВСУ в самых неожиданных для них местах», — пишет источник.

По данным «РВ», боец ВСУ входил в состав одного из украинских подразделений, которые вторглись в приграничные районы Курской области в августе 2024 года. Во время наступления российской армии на позиции ВСУ солдат принял решение спрятаться в блиндаже, где продолжал прятаться на протяжении всех боевых действий.

Позже, когда бои стихли, военнослужащий украинской армии принял решение отступить по направлению к одному из населенных пунктов Суджанского района, где надеялся встретить своих сослуживцев. Однако, зайдя в подвал одного из домов, Гоцуленко встретил российских солдат, которые взяли его в плен.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации захватили в плен бойцов ВСУ в ходе освобождения населенных пунктов Леонидово и Александрия в Курской области. Командир десантно-штурмового батальона с позывным «Мастер» отметил, что речь идет, в первую очередь, о наемниках. По его словам, бойцы ВСУ бросили их на произвол судьбы, тогда как российские военные вывели их и передали соответствующим службам.

В свою очередь, пленный украинский солдат Андрей Забарата рассказал, как группа бойцов Вооруженных сил Украины была отправлена в лесопосадку для ведения наблюдения за перемещением российских войск в Красноармейском (украинское название — Покровский) районе Донецкой народной республики, однако они оказались окружены и попали в плен.

Ранее российский военный уговорил 13 бойцов ВСУ сдаться в плен в Курахово.

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