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ВС России ударили по объектам ВПК Украины в качестве ответа на атаку ATACMS

МО: нанесен удар по украинскому КБ «Луч» в ответ на обстрел Белгородской области
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что действия ВС РФ стали ответами на обстрелы украинскими войсками гражданской инфраструктуры в Белгородской области.

В Минобороны РФ уточнили, что среди предприятий ВПК Украины было поражено конструкторское бюро «Луч», где производят управляемые ракеты высокой дальности «Нептун». Все намеченные цели были поражены.

Украинское издание «Страна.ua» отмечает, что утром 18 января был зафиксирован прилет российской ракеты в районе киевской станции метро «Лукьяновская». Примерно там и располагается бюро «Луч».

Накануне сообщалось, что 16 января украинские войска предприняли попытку нанести удар шестью ракетами ATACMS американского производства по объектам в Белгородской области. В Минобороны заявили, что все ракеты были сбиты. Там также пообещали предпринять меры по нанесению ответного удара.

Ранее ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow.

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