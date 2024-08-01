Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались дронами-камикадзе уничтожить сдавшихся в плен сослуживцев. Об этом рассказал мобилизованный в Одесской области военнопленный Дмитрий Курков, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, сдавшуюся в плен группу сослуживцев пытались уничтожить на Донецком направлении.

До этого украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, что ВСУ использовали дрон «Баба Яга» против своих же бойцов, пытаясь помешать им сдаться в плен.

27 июля 17 военнослужащих бригады морской пехоты украинской армии добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области.

До этого пленный боец украинских войск Эдуард Савеленко рассказал, что решения командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в состоянии наркотического опьянения, привели к уничтожению целого батальона в районе города Часова Яра.

Ранее военнопленный рассказал о проблемах при формировании новых рот ВСУ.