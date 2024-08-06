Дроны «довели» сдавшегося солдата ВСУ до российских позиций

Операторы беспилотных летательных аппаратов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, входящего в состав группировки войск «Днепр», провели к своим позициям солдата ВСУ, который сдался в плен в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

Как уточнили в ведомстве, операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии обнаружили военнослужащего ВСУ, укрывающегося в блиндаже от артиллерийского огня и атак беспилотников.

После сброса боеприпаса в блиндаж, солдат ВСУ получил легкую контузию и, находясь в состоянии растерянности, решил сдаться, подняв руки. Он обратился к оператору российского квадрокоптера с просьбой не сбрасывать на него повторный боеприпас.

В дальнейшем под контролем расчета БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ украинский пленник был направлен к передовым позициям крымских десантников, где его встретили наши подразделения.

Несколько дней назад в Минобороны рассказали, сколько бойцов ВСУ сдалось в плен за неделю. Так, по словам представителей ведомства, в течение недели с 27 июля по 2 августа в плен российской армии сдались 59 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.