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В Газе заявили о жертвах при израильском обстреле

Al Aqsa: при израильском обстреле двух районов в Газе погибли восемь человек
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Ramadan Abed/Reuters

Восемь человек погибли и 25 пострадали во время обстрела со стороны Израиля двух районов в секторе Газа. Об этом сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на гражданскую оборону Газы.

Спасатели отметили, что пять человек погибли в городе Газа, а трое — на севере анклава.

В самой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что военные нанесли серию ударов по объектам палестинских радикалов в секторе Газа, несмотря на запланированное прекращение.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условием для начала прекращения огня в Газе выполнение ХАМАС своих обязательств, то есть предоставление Израилю списка подлежащих освобождению в первую фазу перемирия заложников.

В ХАМАС заявляли, что привержены выполнению обязательств по соглашению о прекращении огня, а задержки связаны с техническими причинами.

Портал Ynet писал со ссылкой на представителя ХАМАС, что палестинское движение по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить. Собеседник издания пояснил, что связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется «физически с помощью курьеров», что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников.

Ранее армия Израиля назвала операцию по приему заложников из Газы «Крылья Свободы».

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