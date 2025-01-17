МО: бойцы РФ взяли в плен военных ВСУ при освобождении Леонидово и Александрии

Вооруженные силы Российской Федерации захватили в плен бойцов ВСУ в ходе освобождения населенных пунктов Леонидово и Александрия в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Штурмовые группы ВДВ, применяя весь доступный арсенал стрелкового оружия, осуществили штурм и овладели этими населенными пунктами. Противник отступил, оставив своих сослуживцев. Некоторым боевикам удалось сложить оружие и сдаться», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Командир десантно-штурмового батальона с позывным «Мастер» отметил, что речь идет, в первую очередь, о наемниках.

«Вооруженные силы Украины оставили наемников, бросили их на произвол судьбы. Мы вывели их и передали соответствующим спецслужбам», — сказал он в опубликованном видео Минобороны.

По данным Минобороны, в течение двух недель января группировка войск «Север» освободила от ВСУ четыре населенных пункта: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Ранее российские военные начали бои за населенный пункт в ДНР.