Минобороны: сержант Майоров обнаружил ДРГ ВСУ в сумерках и устроил засаду

Российский сержант Роман Майоров в сумерках сумел обнаружить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинской армии и устроил для нее засаду. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Майоров решил устроить засаду на пути следования боевиков. Скрытно переместившись, младший сержант оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что Майоров начал стрелять по украинской ДРГ, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в зоне ведения огня. Украинские войска за несколько минут понесли большие потери. По данным министерства, бойцы ВСУ бежали с поля боя и оставляли раненых.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска, продвинувшись в Тернах в ДНР, взяли под контроль порядка 40% населенного пункта.

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что российская армия в 2024 году взяла под контроль 4,5 тыс. квадратных км территорий, Украина контролирует менее 1% территории Луганской народной республики и примерно 25-30% Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Белоусов сообщил, что Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО.