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Брянскую область атаковал дрон ВСУ

Губернатор Богомаз заявил об уничтожении дрона ВСУ в Брянской области
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В небе над Брянской областью был ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что дрон уничтожили силы ПВО ???(противовоздушной обороны) российского Минобороны. В результате налета никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано. На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Вечером 18 января военное ведомство РФ сообщило, что за час — с 20:00 до 21:00 мск — над территорией Крыма было сбито восемь беспилотников ВСУ. До этого еще два дрона уничтожили над акваторией Черного моря, а над полуостровом — один.

Днем украинские военнослужащие с помощью БПЛА нанесли удары по двум населенным пунктам в Шебекинском городском округе Белгородской области. Целями их атак стали села Муром и Новая Таволжанка.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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