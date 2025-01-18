На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ

Танкист Пономаренко пожаловался на отсутствие взаимодействия в ВСУ

Заместитель командира девятого батальона 3-й отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко пожаловался на проблему с взаимодействием между подразделениями в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Радио НВ».

По его словам, командиры подразделений даже невысокого ранга считают вверенные им батальоны «своим отдельным царством», а контакты с соседними подразделениями для налаживания сотрудничества — унизительными.

Пономаренко подчеркнул, что командование не особо заботится о благополучии своих солдат.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что порядка 60% подразделений ВСУ оснащены должным образом.

По его словам, существует много объяснений сложившейся ситуации. Он отметил, что поставки вооружений тормозились в конгрессе Соединенных Штатов. Комментируя скорую смену американского лидера, Зеленский подчеркнул, что благодарен президенту США Джо Байдену за предоставленную помощь, поскольку порядка 40% от общего числа поставок приходили со стороны Америки.

Украинский лидер добавил, что ВСУ не хватает систем ПВО, и выразил недоумение тем, что страна не может получить дополнительные ресурсы.

Ранее Зеленский рассказал, что более 100 бригад ВСУ требуют оружия.