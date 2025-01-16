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Зеленский рассказал о проблемах в оснащении подразделений ВСУ

Зеленский признал достаточно оснащенными не более 60% подразделений ВСУ
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Stringer/Reuters

Порядка 60% подразделений ВСУ оснащены должным образом. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«Только 60% подразделений оснащены соответствующим образом. Что-то приходит, что-то не приходит, а что-то приходит с опозданием», — заявил он.

По словам Зеленского, существует много объяснений сложившейся ситуации. Он отметил, что поставки вооружений тормозились в конгрессе Соединенных Штатов. Комментируя скорую смену американского лидера, Зеленский подчеркнул, что благодарен президенту США Джо Байдену за предоставленную помощь, поскольку порядка 40% от общего числа поставок приходили со стороны Америки.

Украинский лидер добавил, что ВСУ не хватает систем ПВО, и выразил недоумение тем, что страна не может получить дополнительные ресурсы.

10 января сообщалось, что администрация Байдена оставит команде будущего главы государства Дональда Трампа почти $4 млрд, выделенные на оружие для Украины. В Пентагоне уточнили, что окончательное решение по использованию этой суммы примет новая администрация.

Ранее эксперт оценил вероятность отказа Трампа от поставок оружия Киеву.

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