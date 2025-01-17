Петербуржца заподозрили в попытке пересечь границу с Украиной и вступить в РДК

РИА Новости: в Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК

Жителя Санкт-Петербурга задержали в Белгородской области, он подозревается во вступлении в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ФСБ, петербуржец хотел пересечь границу в Белгородской области, чтобы в дальнейшем вступить в террористическую организацию и противостоять российской армии. 24-летнего молодого человека задержали пограничники.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации, 2001 года рождения, уроженца г. Кириши Ленинградской области, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на госизмену)», — говорится в сообщении.

Недавно суд арестовал жителя Москвы, разместившего символику РДК в чате мессенджера Telegram. Его арестовали на 15 суток. Сам мужчина свою вину признал и пояснил, что разместил символику еще до того, как организацию признали террористической.

Ранее в Петербурге школьница вывесила фото РДК с пометками «герой России» и попала в СИЗО.