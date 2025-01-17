В Европе сообщили о создании пакта против России

Власти Польши и Великобритании заключат пакт, включающий в себя пункт по сдерживанию России, в ходе предстоящего визита британского премьер-министра Кира Стармера в Варшаву. Об этом сообщает Politico Europe.

«В этом месяце начнутся переговоры по согласованию договора, который станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на недавних соглашениях с Францией и Германией», — говорится в статье.

По данным издания, Польша и Великобритания активно реализуют совместные проекты по обороне, среди которых создание фрегата «Miecznik AH140», предполагающего поставку военных кораблей для патрулирования Балтийского моря. Кроме того, стороны принимают меры по реализации системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого сообщалось, что НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей. Главы государств региона намерены «пресекать любые попытки саботажа» на Балтике, а также принимать меры против «любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают безопасности». Зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в МИД прокомментировали данные о следе России в повреждении кабелей в Балтийском море.