Опубликовано видео с российскими военными, освобожденными из плена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала видео с российскими военными, освобожденными из украинского плена. Соответствующая видеозапись опубликована в ее Telegram-канале.

На кадрах показано, как Москалькова дает освобожденным из плена военнослужащим телефон для того, чтобы они связались с родными.

«Благодарны Минобороны России, нашим спецслужбам и всем, кто участвовал в организации этого процесса, за профессионализм и самоотдачу. Совместно с омбудсменом Украины лично пообщались с военными с обеих сторон. Из первых уст получили информацию об условиях содержания и медицинской помощи», — подписала видео Москалькова.

Днем 15 января Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 25 на 25.

Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

В настоящее время все российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Ранее Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Лубинцом возвращение гражданских.