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В Белгородской области рассказали о выдаче огнетушителей жителям приграничья

Гладков: жители Белгородской области получили более 10 тысяч огнетушителей
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Евгений Биятов/РИА Новости

Жителям приграничных районов Белгородской области раздали более 10 тыс. огнетушителей на случай, если пожарная техника не может оперативно прибыть на место возгорания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского субъекта Вячеслав Гладков.

Как он отметил, летом 2024 года власти приняли решение о выдаче проживающим в регионе гражданам средств пожаротушения. В частности, оборудование начали раздавать людям в населенных пунктах, подвергающихся массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уже более 10 тыс. огнетушителей раздали, в резерве находятся еще порядка трех тысяч», — подчеркнул глава Белгородской области.

Гладков добавил, что недавно Центральный банк РФ передал региону 500 огнетушителей. Их также планируют выдать жителям приграничных районов, уточнил он.

16 января несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам украинских дронов. Одной из целей стало село Архангельское в Шебекинском городском округе. Беспилотник ВСУ упал на территории местного сельскохозяйственного предприятия, из-за чего на его территории загорелся склад.

Сообщивший об этом губернатор региона не привел иных подробностей. Он лишь отметил, что никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Белгородской области в результате атаки украинского дрона загорелся таунхаус.

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