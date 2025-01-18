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Шведские военные высадились в Латвии

Шведские военные высадились в Латвии для усиления сил НАТО на восточной границе
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Global Look Press

Шведские военные численностью 550 человек высадились в Латвии для усиления передовых сухопутных сил НАТО на восточной базе Camp Valdemar. Об этом сообщает телеканал SVT.

Это первая военная миссия Швеции как члена Североатлантического альянса. Королевство вступило в организацию 7 марта 2024 года.

Переброска батальона была осуществлена морем в условиях секретности. В частности, 250 бойцов прибыли на пароме вместе с танками и боевыми машинами.

В Европе последний раз вооруженные силы Швеции принимали участие в миротворческой миссии в Косово в 1990-х годах. Позднее они были задействованы в операциях в Мали и Афганистане. Ответственный за коммуникацию Южно-Сконского полка Р7 Маркус Нильссон заявил, что в прежних операциях задачей королевства было установление мира, сейчас Стокгольм хочет помочь «предотвратить войну».

Передовые сухопутные силы НАТО присутствуют во всех странах альянса, граничащих с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что Грузия и НАТО проведут совместные учения.

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